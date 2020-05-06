العراق يعيد 479 من مواطنيه العالقين في مصر والأردن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إعادة 479 من مواطنيها العالقين في مصر والأردن.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "الرحلة الاستثنائية رقم 14 غادرت الأجواء الأردنية باتجاه العراق، وعلى متنها 209 مسافرا كانوا عالقين بسبب الحظر والإغلاق".

وأضاف أن "الرحلة الاستثنائية رقم 16 غادرت الأجواء المصرية باتجاه بغداد وعلى متنها 270 مسافرا كانوا عالقين في مصر بسبب الحظر والإغلاق".

المصدر: RT