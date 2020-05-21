وزير مصري أمام السيسي: إحنا مش 14 ألف حالة إحنا 71 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار اليوم الخميس، إن اليوم وغدا ستصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 ألفا.

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وأوضح أن التوقعات تقول إنه خلال الفترة القادمة خلال يومي 27 و28 مايو سنصل إلى 20 ألف حالة وهناك تحليل للبيانات نستطيع به التنبؤ المستقبلي أن نتوقع بالأعداد، واضاف: "نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى حتى 16 يوليو، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل صفر إصابات... إحنا مش 14 ألف حالة، إحنا 71 ألف حالة".

وتابع: "نتوقع على آخر الشهر نوصل لـ100 ألف وده اللي إحنا مش شايفينه، لاستحالة أي دولة توصل لجميع الحالات المصابة بها".

وأكد على وجود مواطنين مصابين دون أعراض تستدعي دخولهم إلى المستشفى، وأضاف: "ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع وممكن يكون أكتر من كده، لكن معدل النمو هو 5.5%.. وأنا عيني على معدلات الوفاة اللي من حكمة ربنا وفضله إن نسبة الوفاة 680 منذ البداية، لو نسبنا أرقام الوفاة المعلنة وهي غير قابلة للتشكيك، النسبة عندنا 4.8%".

وتابع: "رصدنا من 30 مارس إلى 15 أبريل النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو، تراوح المعدل اليومي للزيادة من 5 إلى 5.6%... هذا يعني أنه لا يوجد قلق من سماع رقم 500 أو رقم 700 أو حتى رقم 900 أو 1000 إصابة، لكن القلق يكون عند رقم 15 أو 20 أو 30 ألف إصابة بالفيروس".

وقدم عبد الغفار عددا من المعادلات التي يتم على أساسها حساب ورصد أعداد المصابين، وقال: "وفقا لأسوأ السيناريوهات وللمعادلات نتوقع أن نصل إلى 100 ألف، لذلك نجد أن الرهان الذي سيفوز هو رهان المواطن على حماية نفسه".

وعن حالات المصابين في المستشفيات، قال الوزير: "هناك ما بين 250 إلى 300 حالة داخل العناية المركزة، وهناك 50 مصابا على أجهزة التنفس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية