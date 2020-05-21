السيسي يفتتح المرحلة الثالثة لمشروع "بشائر الخير3" بالإسكندرية

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من المشروع السكني "بشائر الخير3"، الذي يهدف لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.

ويأتى مشروع "بشائر الخير3" استكمالا لمشروعي "بشائر الخير 1 و2".

ويضم مشروع "بشائر الخير3" قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 فدان وتضم 200 عمارة سكنية بواقع 10624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من هذه المرحلة، التي تم إنجازها في عامين ونصف العام.

أما القسم الثاني فيضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا، وتضم مجمع سينمات ومجمع بنوك، وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعددا من المقاهي ومحلات تجارية على طابقين، ومبنى مطاعم على طابقين، ومحطة وقود على مساحة 3767 م2.

والمنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوكا استثماريا، يشمل البلوك الواحد طابقين تجاريين و12 طابقا سكنيا بإجمالي 1536 وحدة سكنية، كما يضم 11 قاعة متعددة الأغراض.

المصدر: "اليوم السابع"