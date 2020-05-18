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العراق.. 150 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم واحد

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العراق.. 150 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم واحد
Reuters
العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 3554، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 127، في حين تماثلت 92 حالة إصابة للشفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 2310 حالة".

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وأضافت الوزارة: "تم فحص 3520 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221"​​​.

المصدر: وكالات  

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