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العراق يقترب من حاجز الـ 150 مصابا بكورونا في اليوم الواحد

أخبار العالم العربي

العراق يقترب من حاجز الـ 150 مصابا بكورونا في اليوم الواحد
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أعضاء فريق طبي في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 144 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا منذ يوم السبت.

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 144 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والمثنى وواسط والسليمانية وكربلاء، وسجلت 92 حالة شفاء في عموم العراق".

وأضاف أن "الوزارة سجلت حالتي وفاة في محافظتي بغداد وديالى".

وأشار إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3404، والشفاء 2218، والوفيات 123 حالة".

المصدر: RT

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