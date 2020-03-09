ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتوزع على كل من المهدية وتونس العاصمة وبنزرت.

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وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس يرتفع إلى 5 حالات.

وبين أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس.

من جهته، أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في تدوينة نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك"، تسجيل 3 حالات جديدة.

وأضاف المكي أن حالتين "مستوردتين" وحالة عدوى محلية تلقت العدوى من حالة وافدة (زوجة).

وأشار إلى أن مجلسا وزاريا منعقد الآن حول فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات