تونس.. القوة العامة تجبر مواطنا على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، اليوم الاثنين، إن القوة العامة أجبرت مواطنا في ولاية المهدية على البقاء في المنزل توقيا من فيروس كورونا.

وأفادت الإذاعة المحلية بأن المواطن لم يلتزم بالحجر الصحي الذاتي، إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

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وأضافت أنه تم منعه من مغادرة المنزل إلى حين التأكد من سلامته وأنه لا يحمل الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بالفيروس المميت.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابة الثانية المؤكدة "مستوردة" وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قدم من إيطاليا.

وأضافت الصحة أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم استشفائي جامعي.

جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة.

المصدر: إذاعة "موزاييك" + وكالات