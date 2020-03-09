ديوان الإفتاء في تونس يعلق إجراءات اعتناق الإسلام توقيا من كورونا (وثيقة)

علق ديوان الإفتاء في تونس، اليوم الاثنين، إجراءات اعتناق الإسلام توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الديوان في بيان إن تعليق إجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وقتيا، في نطاق الإحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابة الثانية المؤكدة "مستوردة" وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قدم من إيطاليا.

وأضافت الصحة أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة.

المصدر: RT + "فيسبوك"