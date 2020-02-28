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كورونا.. العراق يعلن حصيلة المصابين

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كورونا.. العراق يعلن حصيلة المصابين
Reuters ABDULLAH RASHID
إجراءات المسح الطبي الأولي للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمه
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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا من العراقيين بلغت 6 حالات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وعلاجهم.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "موقفنا بشأن الفيروس في العراق هو تسجيل حالة إصابة واحدة في بغداد وأخرى في محافظة كركوك أمس الخميس، بالإضافة إلى 4 حالات من عائلة واحدة في كركوك الأسبوع الماضي".

وأضافت أن "مجموع المصابين من العراقيين بكورونا لغاية الآن بلغ 6 حالات"، مؤكدة أنها "اتخذت مع الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لعزل المصابين في أماكن حجر معدة مسبقا".

ودعت الوزارة، إلى التركيز على نقل رسائل التوعية الصحية والوقاية الشخصية لمنع انتقال الفيروس.

المصدر: RT

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