تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.

وقال بيان للوزارة "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".

وأضاف "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

المصدر: RT