وزارة الصحة السعودية: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس "كورونا"

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حاليا في الكويت الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطن السعودي المصاب بعد عودته من إيران سيبقى في الكويت لحين شفائه، وسيتم متابعة حالته وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما.

وأكدت أن المصابين الثلاثة تحت الرقابة الدائمة من قبل الهيئة الطبية وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن، مشيرة إلى أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة، ولم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

المصدر: واس