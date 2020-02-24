الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بـ"كورونا" عائدين من مشهد الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس "كورونا".

(الصحة) الكويتية تعلن إصابة 3 اشخاص بفيروس (كورونا) من العائدين من مدينة مشهد الايرانية https://t.co/qPmYv3g3UL#كونا#الكويت

(م.ر) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020

وقالت الوزراة في بیان صحفي إن "الحالة الأولى وهي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما، والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولیة ظهرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهیئة الطبیة".

وأكد البيان أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهیئات والجهات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس "كورونا" (COVID19).

المصدر: كونا