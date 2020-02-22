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الإمارات تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" وتكشف عن جنسيتهما

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" الجديد تعودان لزائر إيراني وزوجته.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن الزائر الإيراني عمره (70 عاما) وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين أيضا من خلال الفحص إصابة زوجته (64 عاما).

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الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس
الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار الخطوات الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها، أعلن عنها سابقا.

المصدر: وكالات

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