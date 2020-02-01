 
مباشر
عاجل
القضاء المصري يحيل أوراق هشام عشماوي و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس" للمفتي

السعودية ترد على هجوم أردوغان بالصوت والصورة

أخبار العالم العربي

السعودية ترد على هجوم أردوغان بالصوت والصورة
AFP Adem Altan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6q5

ظهرت ردود سعودية غير رسمية على هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقف الرياض من "صفقة القرن"، وذلك عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب
أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب "صفقة القرن"

كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على تويتر إن السعودية فعلها أكبر من حديثها، وحديثهم له صوت مدوّ بلا فعل.. في إشارة إلى الرئيس التركي.

كما استعان بن مساعد بقناتنا RT، وتحديدا مقابلة مع صائب عريقات، وترك لممثل فلسطين أن يتحدث عن موقف المملكة من "صفقة القرن".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الليلة الماضية، تقريرا ردت فيه على هجوم أردوغان الذي شنه يوم الجمعة، منتقدا ما وصفه بـ "صمت" المملكة على خطة التسوية الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين التي باتت تعرف باسم "صفقة القرن".

ونشرت القناة السعودية هذا الفيديو على صفحتها بـ"تويتر"، للتذكير بمواقف المملكة من القضايا العربية، حيث استعرض موقف السعودية إبان العدوان الثلاثي عام 1956 متضمنا صورا تظهر تطوع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وشقيقه الملك الراحل، فهد بن عبد العزيز بالزي العسكري للدفاع عن مصر.

وتضمن التقرير الذي حمل اسم "تقرير عبدالله الهاجري: أردوغان متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟" مقاطع فيديو عن علاقات أردوغان المتشابكة مع إسرائيل وعن تقليده أوسمة يهودية، لينال أكثر من 5 آلاف تفاعل بعد ساعات على نشره.

وكان أردوغان قد هاجم الجمعة المملكة بالقول "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".

وربط أردوغان بين القدس ومكة، قائلا: "إذا لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

المصدر: تويتر+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مسارات خلوية يمكنها زيادة العمر حتى 500%