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أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يهاجم أردوغان بسبب
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحه عن "صفقة القرن"، والذي عبر فيه عن حزنه بسبب مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية.

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وقال الأمير السعودي في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ردا على أردوغان: "نفذ أولا ما هددت بتنفيذه تجاه إسرائيل حين أعلن ترامب قبل عام وأكثر نقل السفارة للقدس.. كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن.. ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به".

وتابع بن مساعد: "للتذكير هذا تصريح (عنتري مزلزل) لأردوغان منذ أكثر من سنتين عما سيفعله إن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل.. طبعا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن "صفقة القرن" تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل، مشيرا إلى أنه: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وعبّر أردوغان عن حزنه بسبب مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح رافض للصفقة.

المصدر: RT + تويتر

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