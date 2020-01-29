أردوغان: خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أن خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل.

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وقال إن "صفقة القرن" المزعومة "خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أردوغان أن "القدس من مقدسات المسلمين، ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".

من جهته، أكد حزب "العدالة والتنمية" التركي، بزعامة أردوغان، أن خطة السلام المزعومة تعد الفلسطينيين بآلية لتشكيل إدارة تحت الاحتلال وبتوجيه من إسرائيل، مشددا على "مواصلة السعي من أجل إقامة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: الأناضول