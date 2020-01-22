شكري إلى الجزائر لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المقرر عقده في العاصمة الجزائرية غدا الخميس.

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وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفت حافظ إلى أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب.

وتشارك في الاجتماع وفود عن ليبيا وتونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، بالإضافة إلى مالي المتأثرة مباشرة بتداعيات الأزمة الليبية.

المصدر: RT