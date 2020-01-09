 
مباشر
عاجل
بوتين يطلع على إطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية خلال مناورات بحرية في البحر الأسود

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الجزائر لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الجزائر لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا
AFP FETHI BELAID
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1eq

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، لإجراء مشاورات مع دبلوماسيين جزائريين حول تسارع التطورات في ليبيا.

إقرأ المزيد
تبون: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا وندعو الجميع للحوار
تبون: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا وندعو الجميع للحوار

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس عبد المجيد تبون.

كما يلتقي شكري بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، للتشاور بشأن الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك.

وتأتي زيارة شكري للجزائر بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي حل بالجزائر العاصمة، مساء أمس الأربعاء، لبحث الأزمة في ليبيا.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تعرف على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق