وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الجزائر لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، لإجراء مشاورات مع دبلوماسيين جزائريين حول تسارع التطورات في ليبيا.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس عبد المجيد تبون.

كما يلتقي شكري بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، للتشاور بشأن الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك.

Il Min @luigidimaio è in Algeria per incontri con il Presidente Tebboune, il Primo Ministro Djerad ed il Ministro degli Esteri Boukadoum. In agenda i rapporti bilaterali 🇮🇹🇩🇿, la cooperazione in materia migratoria e nei dossier regionali come la #Libia ed il Sahel. pic.twitter.com/h4iWRSOL26 — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) 9 января 2020 г.

وتأتي زيارة شكري للجزائر بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي حل بالجزائر العاصمة، مساء أمس الأربعاء، لبحث الأزمة في ليبيا.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية