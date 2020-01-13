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الملك سلمان يتوجه إلى سلطنة عمان ومحمد بن سلمان يتولى إدارة شؤون المملكة

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يتوجه إلى سلطنة عمان ومحمد بن سلمان يتولى إدارة شؤون المملكة
Reuters
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
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غادر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز العاصمة الرياض باتجاه سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الاثنين: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، وحل محله السلطان هيثم بن طارق.

المصدر: واس

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