الملك سلمان يتوجه إلى سلطنة عمان ومحمد بن سلمان يتولى إدارة شؤون المملكة

غادر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز العاصمة الرياض باتجاه سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الاثنين: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، وحل محله السلطان هيثم بن طارق.

#خادم_الحرمين_الشريفين خلال مغادرته #الرياض متوجهًا إلى سلطنة #عمان؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.#واسpic.twitter.com/ox5fLHeHHn — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020

المصدر: واس