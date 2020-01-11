الملك سلمان وولي عهده يبرقان لسلطان عُمان الجديد

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة لسلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك في برقية نشرتها وكالة الأنباء السعودية: "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخانا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

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وأضاف: "نبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عُمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة".

واختتم البرقية بالقول إن "المملكة تتطلع إلى العمل مع السلطان الجديد لما فيه خير البلدين والشعبين".

من جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للسلطان هيثم في وفاة السلطان قابوس، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال ولي العهد إنه يتمنى "دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به السلطان الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان"، متمنيا للشعب العماني "المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة".

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.

المصدر: واس