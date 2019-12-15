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العاهل المغربي محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون

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العاهل المغربي محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون
AFP Alberto PIZZOLI
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، أعرب له فيها عن "أصدق التهاني" بعد انتخابه.

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وقال الملك في البرقية مخاطبا تبون إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي

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