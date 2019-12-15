موقع مغربي يعلق على عدم تهنئة الرباط للرئيس الجزائري المنتخب

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن عدم صدور تهنئة رسمية للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، قد يرجع لتوجس الرباط من شخصية الأخير الذي طالب المملكة بتقديم اعتذار مقابل فتح الحدود.

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ولم يهنئ المغرب إلى الآن الرئيس الجزائري ولم يصدر أي بلاغ رسمي رغم مرور أكثر من 48 ساعة على إعلان فوزه بالانتخابات، في وقت سارع فيه العديد من القادة العرب إلى إرسال التهاني لرئيس الدولة الجديد.

في المقابل، يرى الخبير الاستراتيجي، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن هناك تفسيرات متعددة لعدم تهنئة الرئيس الجزائري إلى حد الآن، من ضمنها القواعد الدبلوماسية التي تقتضي أن تتم تهنئة المرشح الفائز بعد أن يصبح رئيسا رسميا للبلاد، أي بعد أداء اليمين الدستورية وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري ليتسلم مهامه.

وأضاف اسليمي أن صمت المغرب يأتي أيضا في إطار اختيار الرباط منذ بداية الاحتجاجات الجزائرية ألا تدلي بأي تصريحات من شأنها التأثير داخل الجزائر.

وتعرف العلاقات الجزائرية المغربية ركودا بسبب قضية الصحراء، فيما يستمر غلق الحدود بين البلدين الجارين منذ 1994.

المصدر: "هسبريس"