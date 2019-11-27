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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج بحقل الفيل جراء القتال بين قوات حفتر وحكومة الوفاق

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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج بحقل الفيل جراء القتال بين قوات حفتر وحكومة الوفاق
Reuters
حقل الفيل النقطي في ليبيا (أرشيف)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب مدينة سبها، بسبب "تواصل الأعمال العسكرية" بالمنطقة.

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وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، في بيان له اليوم الأربعاء: "لقد تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة".

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة كانت قد نقلت جميع موظفيها المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، لكنهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية.

وأكد أن "الإنتاج النفطي في الحل سيبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".

وكان المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية بسبها، التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، أعلن في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية، سيطرت صباح أمس الأربعاء على حقل الفيل الذي كان يخضع لسيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ولاحقا، قال "الجيش الوطني الليبي" إن مقاتلات سلاح الجو التابع له "تشن غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي" مستهدفة "تمركزات المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم".

المصدر: RT + وكالات

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