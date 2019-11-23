"الجيش الوطني الليبي" يعلن فرض حظر جوي فوق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس وحولها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن إعلان الحظر الجوي يأتي "نظرا لتطور العمليات العسكرية وتقدم قواتنا نحو العاصمة".

وحذر المسماري مصلحة الطيران المدني الليبي وكافة شركات خطوط النقل الجوي وكل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة للقوات المسلحة والحصول على إذن من القائد العام، حتى لا يتعرضون لأي خطر أو أي أضرار.

وبين المسماري على الخريطة أن المنطقة التي تحظر فيها حركة الطيران منعا باتا، يشمل 7 مواقع هي: منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق، وتنحصر ضمن الإحداثيات التالية:

وأوضح المسماري أنه تم استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

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وطالبت القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" كافة الجهات المعنية بهذا الإعلان بالتقيد التام به والتعامل بجدية كاملة مع الأمر.

وذكر المسماري أن القيادة العامة سبق وأعلنت منطقة تبعد حوالي 50 كم شمال مدينة سرت وصولا إلى الحدود التونسية منطقة عمليات عسكرية، حيث يتم التصدي لأي هدف مشتبه به في تهديد الأمن وسلامة المواطنين والدولة بقوة النيران، سواء كان هدفا بريا أو جويا أو بحريا.

المصدر: RT