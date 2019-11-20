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السلطات العراقية تعلن إطلاق سراح 2400 شخص احتجزوا في إطار قضايا المظاهرات 

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السلطات العراقية تعلن إطلاق سراح 2400 شخص احتجزوا في إطار قضايا المظاهرات 
Reuters ALAA AL-MARJANI
متظاهر عراقي في مدينة النجف
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أعلنت السلطات العراقية عن إطلاق سراح 2400 من المتهمين في إطار القضايا المتعلقة بالمظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة أو بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، اندلعت خلال المظاهرات، عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: وكالات

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