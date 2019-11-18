أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين "فاسدين"، وسط استمرار المظاهرات ضد سلطات العراق في مختلف أنحاء البلاد.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية: "لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يجعل المسؤولون الفاسدون الشعب العراقي يعاني".

وأضاف بومبيو: "الولايات المتحدة ستستخدم صلاحياتنا الشرعية لفرض عقوبات على شخصيات الفاسدين الذين يسرقون ثروات العراقيين، وعلى هؤلاء الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين".

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة العراقية على الإصغاء إلى مطالب العراقيين وتجنب استخدام العنف بحق المتظاهرين.

المصدر: رويترز + وكالات