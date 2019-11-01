دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكومة العراقية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين وأكد ضرورة تفادي العنف، واصفا التحقيق حول حالات القتل أوائل أكتوبر بـ "عديم المصداقية".

وقال بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة: "ترحب الولايات المتحدة بكل الجهود الجدية التي تبذلها حكومة العراق لحل المشاكل القائمة في المجتمع العراقي. وعلى الحكومة العراقية أن تصغي للمطالب الشرعية التي يتقدم بها شعب العراق، الذي خرج إلى الشوارع لجعل صوته مسموعا".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" الأوضاع في العراق، ودعت "منذ البداية كل الأطراف إلى التخلي عن العنف"، وتابع: "التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف أوائل أكتوبر افتقد للمصداقية، لكن الشعب العراقي يستحق محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة بشكل حقيقي".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن السلطات العراقية عليها "التخفيف من شدة القيود القاسية التي تم فرضها مؤخرا على حرية الصحافة والتعبير"، لا سيما في ظل إطلاق الجهود المعلنة من قبل رئيس البلاد، برهم صالح، وشدد على أن "حرية الصحافة تمثل جزءا لا يتجزأ من الإصلاحات الديمقراطية".

وختم بومبيو بالقول إن "حكومة الولايات المتحدة تواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته".

وتستمر في العراق منذ أوائل أكتوبر مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات مترافقة بأعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: RT