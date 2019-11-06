القضاء التونسي يأمر بإيقاف مالك قناة "الحوار" بشبهة فساد

أوقفت السلطات القضائية التونسية،أمس الثلاثاء، الإعلامي ومالك قناة "الحوار" الخاصة، سامي الفهري، للاشتباه في غسيل أموال ومخالفة القوانين.

وصرح المتحدث باسم الهيئة القضائية، سفيان السليطي، أنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة "فساد مالي وغسيل أموال".

وأوضح السليطي أن الفهري و10 أشخاص مثلوا أمام لجنة التحقيق الاقتصادية والمالية، وتواصلت التحقيقات لأكثر من 12 ساعة.

كما أمرت النيابة العامة بإيقاف المسؤولة الحقوقية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن "كاكتوس" هي شركة إنتاج كان يملكها كل من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسامي الفهري.

ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون، رئيسا لتونس الشهر الماضي أعادت الحكومة، بالتنسيق مع الرئاسة، إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد، وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه "لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي".

المصدر: وكالات