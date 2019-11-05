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صهر بن علي ينوي كتابة رسالة من سجنه للرئيس التونسي لكشف "ملفات خطيرة"

أخبار العالم العربي

صهر بن علي ينوي كتابة رسالة من سجنه للرئيس التونسي لكشف
عماد الطرابلسي
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قالت وسائل إعلام تونسية إن، عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، بصدد كتابة رسالة إلى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، لكشف ملفات فساد وصفت بالخطيرة.

وقالت صحيفة "المصور" التونسية، نقلا عن مصادر في الجمارك، أن "عماد الطرابلسي يصر على اطلاع الرئيس التونسي على محتوى تسجيل تلفزي سجلته معه "التلفزة الوطنية" سنة 2011، كشف فيه عن تهريب العملة والسلاح والذهب والألماس، التي ارتكبها في آخر فترة حكم بن علي بالتعاون مع كوادر في الجمارك وتحت حمايتها".

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكشف صهر بن علي، عن أسرار جديدة تتعلق بأسماء موظفين كبار في الجمارك والقيادات الأمنية التي تعمل في الحدود التونسية وفي الموانئ البحرية.

وخلال ظهوره في تسجيل تلفزيوني سنة 2011 كشف عماد الطرابلسي عن معلومات صادمة حول الرشوة والفساد والتهريب و"صفقات فساد" قام بها إبان عهد بن علي، بالتواطؤ مع قيادات بارزة في الجمارك التونسية .

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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