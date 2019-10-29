دان الأردن مواصلة السلطات الإسرائيلية، اعتقالها الإداري للمواطن الأردني عبد الرحمن مرعي، رافضا أي تبرير لاستمرار هذا الاعتقال.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان بعد رفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الاستئناف المقدم من الدفاع عن مرعي ضد اعتقاله إداريا، "إن قرار الاعتقال الإداري وما تلاه من قرارات تثبيت، هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة".

وأكد القضاة أن الوزارة، تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج، عن عبدالرحمن مرعي وعن هبة اللبدي.

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وأضاف الناطق، أن القنصل الأردني في تل أبيب، زار عبد الرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبد الباقي أربع مرات.

وشدد على أن السفارة الأردنية، حملت الجانب الاسرائيلي مسؤولية سلامتهما.

المصدر: مواقع أردنية