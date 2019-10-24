الخارجية الأردنية: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بمواطنة تحتجزها إسرائيل
Reuters MH
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن السفارة في تل أبيب، "تابعت اليوم باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة هبة عبدالباقي".
وقال سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "هبة تم نقلها اليوم للمستشفى وتم تقديم العلاج اللازم لها ثم عادت إلى مركز احتجازها".
وأضاف أن السفارة طالبت السلطات الإسرائيلية بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لهبة، موضحا أن وضع المواطنة الأردنية الصحي "مستقر".
وجدد القضاة التأكيد على مواصلة وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن هبة وكذلك عبدالرحمن مرعي.
المصدر: بترا
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