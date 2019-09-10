الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، مطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين متوجهين إلى الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح المواطنين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي، اللذين اعتقلتهما إسرائيل، وطلبت من السفير الإسرائيلي في الأردن إعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة إليهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.

أكدت @ForeignMinistry انها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الاسرائيلية وانها استدعت اليوم السفير الاسرائيلي في عمان وطالبت بالافراج الفوري عنهما.#الاردنpic.twitter.com/PurXwtGxAB — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) September 10, 2019

وأوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب قام اليوم الثلاثاء بزيارة المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه، لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز، مشيرا إلى أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وشدد القضاة على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT