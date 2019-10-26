الجزائر.. بن فليس يرفع ملف ترشحه للسلطة الانتخابية

سلم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" محمد شرفي.

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ويعتبر بن فليس، إلى جانب وزيري السكن والثقافة الأسبقين عبد المجيد تبون، وعز الدين ميهوبي من "الأسماء الثقيلة" المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمعة في 12 ديسمبر المقبل.

وتتواصل في الجزائر احتجاجات أسبوعية يردد المتظاهرون فيها شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في التاريخ المذكور.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية