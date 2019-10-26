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الجزائر.. تبون يرفع ملف ترشحه للسلطة الانتخابية

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تبون يرفع ملف ترشحه للسلطة الانتخابية
Reuters RB/ZB/CDC
رئيس الحكومة الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون
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سلم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" محمد شرفي.

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ويعتبر تبون، إلى جانب وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، من "الأسماء الثقيلة" المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وتتواصل في الجزائر احتجاجات أسبوعية يردد المتظاهرون فيها شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في التاريخ المذكور.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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