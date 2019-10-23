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الجزائر.. سلطة الانتخابات الرئاسية تستلم أول ملف لراغب في الترشح للرئاسة

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الجزائر.. سلطة الانتخابات الرئاسية تستلم أول ملف لراغب في الترشح للرئاسة
Screenshot/ Youtube
الراغب في الترشح عز الدين ميهوبي
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أودع الراغب في الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية، عز الدين ميهوبي، ملف ترشحه، اليوم الأربعاء، لدى رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، محمد شرفي.

وصادق أعضاء حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري، في 4 أكتوبر الجاري، بالإجماع على قرار ترشيح الأمين العام للحزب، وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" كان ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم أثناء فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة للبلاد.

ويعتبر ميهوبي، إلى جانب كل من رئيسي الحكومة الأسبقين، علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، من "الأسماء الثقيلة" المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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