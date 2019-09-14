قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن ظاهرة الإرهاب تشهد تزايدا وليس انحسارا على مستوى العالم، داعيا رجال الدين إلى محاربة هذا "الوحش الذي خرج عن سيطرة من أطلقوه".

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وتساءل السيسي إذا ما كان رجال الدين واعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمحاربة التطرف، مضيفا أن بعض تفسيرات النصوص الدينية متأخرة بـ "800 سنة".

ولفت الرئيس المصري إلى أن "الهدف من تنزيل الأديان السماوية هو التعايش مع بعض لا التصادم".

وجاءت تصريحات السيسي خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب، بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا".

وعقد المؤتمر في نسخته الثامنة، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية