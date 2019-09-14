السيسي عن سوريا: لا يمكن لحرب تقليدية أن تدمر دولة لكن الإرهاب فعل ذلك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب يهدف لإضعاف قدرة الدولة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لحرب تقليدية تدمير دولة ولكن يمكن للإرهاب فعل ذلك.

ودعا الرئيس المصري مواطنيه للتصدى فكريا للإرهاب والإرهاببين قائلا: "يا تسلموا لهم يحكموا مصر يا تقفوا لهم".

وأكد السيسي، أن ما حدث في سوريا كان مخططا وتم استخدام التنظيمات الإرهابية في تدمير هذا البلد، وأشار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة التي تعقد بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن تكلفة الإرهاب واستخدامه لتدمير الدول ليست عالية وهو ما حدث في سوريا حيث تم تدمير البلد من خلال هذه المخططات الإرهابية.



وحذر الرئيس السيسي من أنه كان هناك ولا تزال مساومة على الحكم أو التدمير وفكرة الإرهاب أساسها ضرب مركز ثقل الدين وليس الإسلام.



وأوضح الرئيس السيسي أن الإرهاب يفعل بالدول مثلما يفعل مرض السرطان فى الجسم.



جاء ذلك خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة 1600 مشارك.