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الحكومة الأردنية: لا تراجع عن ربط الزيادة للمعلمين بمستوى أدائهم

أخبار العالم العربي

الحكومة الأردنية: لا تراجع عن ربط الزيادة للمعلمين بمستوى أدائهم
Reuters Muhammad Hamed
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن حكومته لن تتراجع عن ربط الزيادة في دخل المعلمين بمستوى أدائهم.

وفي تسريبات إعلامية لمقابلة مع التلفزيون الأردني، من المقرر أن تعرض اليوم الثلاثاء، أقر الرزاز بأن مستوى معيشة المعلمين يتطلب التحسين، مشيرا إلى أن الحكومة اتفقت مع مجلس النقابة السابق، على علاوة تصل إلى 250% وليس 50% فقط كما يطالبون، ولكن شريطة ربطها بمستوى الأداء.

وتساءل رئيس الوزراء: إذا أرادت كل جهة أن تأخد حقها بهذه الطريقة إلى أين سنصل بالبلد؟

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب المعلمين بالأردن، الذي بدأ الأحد الماضي.

وعقد مساء الاثنين، حوار جديد بين نائب نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم برعاية رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، انتهى دون اتفاق.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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