بعد فشل المفاوضات.. المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الثالث

دخل إضراب المعلمين في الأردن اليوم الثلاثاء يومه الثالث، بعد انتهاء جولة من المفاوضات بين الحكومة ونقابة المعلمين باءت بالفشل ودون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

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وعقد مساء الاثنين، حوار جديد بين نائب نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم برعاية رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، انتهى دون اتفاق.

وقالت النقابة إن الحكومة لا تتحدث عن علاوة 50%، مشيرة إلى أن مبادرتها تتحدث عن علاوة رتب للمعلمين وبالتالي ستحرم المبادرة نحو 40% من المعلمين، وتضمنت مبادرة الحكومة تقديم علاوة 6% لرتبة معلم و16% لرتبة معلم أول و18% لرتبة معلم خبير، مشددة على أن تلك الأرقام بعيدة كل البعد عن مطالب النقابة.

وأكدت النقابة أن الحوار مستمر مع الحكومة حتى التوصل إلى حل مرض، مشيرة إلى أن الإضراب مستمر حتى الوصول إلى حل.

بدورها ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها عرضت على النقابة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين وربطه بالأداء، وكذلك تسهيل الانتقال بين الرتب، وكذلك عدم الخصم من العلاوة الفنية عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، و"لكنهم رفضوا ذلك".

وبدأ الإضراب الأحد، عبر التوقف عن العمل داخل أسوار المدارس، والامتناع عن إعطاء الدروس، شاملا جميع الصفوف من الأول الابتدائي حتى التوجيهي.

وشهد اليومان الماضيان من الإضراب تغيبا كبيرا للطلبة في معظم المدارس المنتشرة بالأردن، نظرا لرفض المعلمين الدخول إلى الغرف الصفية.

المصدر: وكالات