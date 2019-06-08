السيسي يوافق على قرض تتجاوز قيمته 230 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم السبت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة تتجاوز 230 مليون دولار.

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وسيخصص المبلغ المقترض من الصندوق الكائن في الكويت للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي (أكثر من 230 مليون دولار أمريكي).

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي الذي حمل رقم 507 لسنة 2018، بعد إقرار مجلس النواب له في 24 فبراير الماضي، كما صادق وزير الخارجية على قرار قرض الاتفاقية بتاريخ 30 أبريل الماضي بالقرار رقم 20 لسنة 2019.

ووافق السيسي في أبريل الماضي على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، ووقعت في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.

المصدر: وسائل إعلام مصرية