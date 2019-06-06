كشف مصدر في الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيغاس"، أن مصر صدرت ما يقرب من 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يوميا خلال شهر مايو الماضي.

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وذكر المصدر وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية، أن التصدير سيستمر حتى يونيو الجاري، وتصدر مصر جزءا من الفائض للدول المجاورة وتشغل محطات الإسالة وخاصة محطة "إدكو"، مشيرا إلى أنه ستصل كميات تصدير الغاز المسال خلال 2020 إلى ما يقرب من 20 شحنة بكميات تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة.

وأشار المصدر إلى أن كميات التصدير ستقل تدريجيا بسبب تشغيل مصانع البتروكيماويات الجديدة وتغذيتها بالغاز المصري، بالإضافة إلى أن مصر ستستقبل الغاز من الدول المجاورة وتعمل لإسالته ثم إعادة تصديره لدول أوروبية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات سابقة أن مصر تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وتسعى لزيادتها إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي.

ويوجد في مصر مصنعان للإسالة الأول في "إدكو"، بطاقة 1.35 مليار قدم مكعبة، والثاني في دمياط، بطاقة 750 مليون قدم مكعبة.

المصدر: الدستور