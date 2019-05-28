 
مباشر

بالفيديو.. صدام بين قوات الأمن المصرية ومواطنين بسبب طريق الكباش في الأقصر

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. صدام بين قوات الأمن المصرية ومواطنين بسبب طريق الكباش في الأقصر
عمليات الهدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwrt

وقع صدام بين قوات الأمن المصرية ومواطنين اليوم الثلاثاء في منطقة نجع أبو عصبة بالأقصر جنوبي البلاد، بسبب هدم عدد من البيوت على طريق الكباش الذي تشقه السلطات.

إقرأ المزيد
شاهد.. حرب شوارع بين عائلتين في صعيد مصر
شاهد.. حرب شوارع بين عائلتين في صعيد مصر

وتنفذ الحكومة مشروع طريق الكباش كمشروع قومي وتنموي ليمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ البلاد.

وعقدت الحكومة اجتماعات عديدة مع الأهالي المتعدين بالبناء على أراضي أملاك الدولة التي تتداخل مع مشروع كشف طريق الكباش، لتوضيح وشرح المشروع والعائد منه وأهدافه وتعريفهم بالتعويضات العادلة والمناسبة التي تم رصدها للشاغلين لتلك المساحة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وصل لارتفاع 340 ألف قدم.. طلاب جامعيون يطلقون صاروخا للفضاء من تصميمهم