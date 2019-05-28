بالفيديو.. صدام بين قوات الأمن المصرية ومواطنين بسبب طريق الكباش في الأقصر
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وقع صدام بين قوات الأمن المصرية ومواطنين اليوم الثلاثاء في منطقة نجع أبو عصبة بالأقصر جنوبي البلاد، بسبب هدم عدد من البيوت على طريق الكباش الذي تشقه السلطات.
وتنفذ الحكومة مشروع طريق الكباش كمشروع قومي وتنموي ليمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ البلاد.
وعقدت الحكومة اجتماعات عديدة مع الأهالي المتعدين بالبناء على أراضي أملاك الدولة التي تتداخل مع مشروع كشف طريق الكباش، لتوضيح وشرح المشروع والعائد منه وأهدافه وتعريفهم بالتعويضات العادلة والمناسبة التي تم رصدها للشاغلين لتلك المساحة.
المصدر: RT
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