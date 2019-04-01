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شاهد.. حرب شوارع بين عائلتين في صعيد مصر

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شاهد.. حرب شوارع بين عائلتين في صعيد مصر
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وقعت اشتباكات وحرب شوارع بين عائلتين في جنوب محافظة قنا بصعيد مصر، راح ضحيتها شخص وأصيب آخر بعدة طلقات نارية.

واندلعت الاشتباكات المسلحة إثر مشاجرة بين شباب استخدمت فيها الأسلحة النارية وراح ضحيتها شخص وأصيب آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، والمصاب تم نقله إلى مستشفى قنا العام.

وفرضت الأجهزة الأمنية حاجزا أمنيا، حول موقع الاشتباكات لمنع تبادل إطلاق النار بين العائلتين، وتواصلت مع كبار أفراد العائلتين لوقف إطلاق النار وضبط المتهمين.

المصدر: فيتو

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