السيستاني يستقبل روحاني في منزله بمدينة النجف جنوب بغداد

زار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، المرجع الديني الشيعي، آية الله علي السيستاني، في مدينة النجف جنوب بغداد.

وقال مراسلنا إن "روحاني وصل صباح اليوم إلى مدينة النجف"، مضيفا أنه "زار السيستاني في منزله بالمدينة القديمة حال وصوله للنجف مباشرة".

ومن المنتظر أن يعقد روحاني مؤتمرا صحفيا بمفرده بعد إنتهاء اللقاء مع السيستاني.

وأفاد مراسلنا بأن "روحاني دخل إلى الحي الذي يسكنه السيستاني من دون حمايات"، ومن المقرر أيضا أن يزور روحاني مرقد الإمام علي ابن أبي طالب في النجف.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زار بدوره اليوم الأربعاء، السيستاني في منزله.

وقد وصل الرئيس الإيراني، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، أول أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

المصدر: RT