بالصور.. روحاني يزور ضريح الإمام علي في النجف

حصلت قناة "RT" على مجموعة صور تظهر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وهو يزور مرقد الإمام علي في مدينة النجف جنوبي العراق، كما أدى الصلاة هناك.

RT

واستقبل اليوم الأربعاء، المرجع الديني الشيعي، آية الله علي السيستاني، الرئيس الإيراني في منزله بمدينة النجف.

RT

RT

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني وصل إلى العراق أول أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وقد بدأها بزيارة مرقد الإمامين الكاظمين في مدينة الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

RT

RT

المصدر: RT