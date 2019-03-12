العراق يرفض إلغاء تأشيرة دخول الإيرانيين إلى أراضيه ويوافق على مجانيتها فقط

اتفق العراق وإيران على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين ابتداء من أبريل المقبل.

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية أمس الاثنين خبرا مفاده، أن الرئيس حسن روحاني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن اتفاق طهران وبغداد على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين.

وأوضح روحاني أن إيران اقترحت على العراق بأن يتم إلغاء تأشيرات الزيارة (الدخول) لكن الجانب العراقي طالب ببقائها، وعليه فقد اتفق البلدان على إبقاء التأشيرات، لكنها ستكون مجانا ومن دون أي رسوم.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للعراق تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وتستمر 3 أيام.

المصدر: إرنا