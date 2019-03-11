بغداد وطهران تبحثان التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد وزيارة العتبات المقدسة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، اليوم، ببغداد إن الانتصار على الإرهاب غير مكتمل، ودعا دول المنطقة إلى زيادة التعاون لمنع عودته.

وقال صالح إن "العراق محظوظ بجيرانه إيران وتركيا وامتداده العربي"، معربا عن "شكره لإيران لدعمها العراق في حربه ضد داعش".

وعلى صعيد آخر قال الرئيس العراقي: "إننا بحثنا مع روحاني ملف تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد وزيارة العتبات المقدسة".

من جانبه أكد روحاني، على أهمية زيارته الحالية للعراق، مشيرا إلى أنها ستستمر لثلاثة أيام، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال روحاني إن "علاقتنا مع العراق لا يمكن الاستغناء عنها، وسنطورها"، مضيفا أن "العلاقات التي تربط بين البلدين دينية وثقافية، وعلينا بذل كل الجهود لتعزيزها".

وأوضح الرئيس الإيراني أنه "لا توجد نقطة خلاف مع المسؤولين العراقيين"، لافتا إلى أن "المحادثات التي أجريتها مع الرئيس برهم صالح كانت بناءة ولم يشوبها أي نقطة خلاف، وهناك مجالات واسعة للتعاون مع العراق".

المصدر: وكالات