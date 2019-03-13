موقع الحكومة الإيرانية يعتذر ويحذف فيديو "رسائل لقاء روحاني بالسيستاني"!

اعتذر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية عن نشر مقطع فيديو، حول أهمية مقابلة الرئيس حسن روحاني والمرجع الديني العراقي آية الله علي السيستاني، وقام بحذفه.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن نشر الفيديو كان نتيجة تساهل وخطأ من قبل العاملين في الموقع.

وكان الموقع قد نشر فيديو يتحدث عن 3 رسائل يحملها لقاء الرئيس حسن روحاني بالمرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق، قبل أن يقوم الموقع بحذفه، في وقت لاحق لما تضمنه الفيديو من إشارات ضمنية للمرشد الأعلى علي خامنئي، وشخصيات عسكرية، كقاسم سليماني.

وبحسب الفيديو فإن الرسالة الأولى موجهة إلى قادة العراق وهي أن لقاء روحاني مع آية الله السيستاني يدل على أن روحاني يتمتع في إيران بقوة كبيرة، وليس من الضروري أن يحاور العراقيون مؤسسات أو شخصيات عسكرية إيرانية أخرى بشأن المصالحة التكتيكية ويمكنهم القيام بذلك مع روحاني كرئيس لإيران.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى قادة إيران، وهي تثبت أنه تم استقبال روحاني خلال زيارته للعراق من قبل أكبر مراجع التقليد لدى العراقيين وأكثرهم نفوذا.

وبحسب الفيديو فإن الرسالة الثالثة موجهة إلى إدارة ترامب وحلفائه العرب، وهي أن العراق يبقي أبوابه مشرعة أمام بقية الدول، بما فيها إيران، بهدف تأمين المصالح المتبادلة والمشتركة، ولا يسمح باستخدام أراضيه من قبل دولة ثالثة للتحرك ضد إيران.

المصدر: RT