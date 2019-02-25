وسائل الإعلام السعودية تحسم الجدل حول "حدود 1937"!

بعد أن ثار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قاله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمام قمة شرم الشيخ بشأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، حسمت وسائل الإعلام الرسمية الأمر.

وكان العاهل السعودي قد قال في قمة الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية في شرم الشيخ أمس، إن بلاده تؤكد موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1937.

مطالبة الملك سلمان بحدود فلسطين عام 1937 وليس 1967 كما في الموقف الرسمي منذ المبادرة العربية للملك عبدالله قد تفهم ضمن سياق الضغوط السعودية ضد الغرب مؤخرا والتي كان منها صفقات الصين والتنسيق النفطي مع روسيا pic.twitter.com/sXrmjXzdzw — عبدالله عرب (@i__arb) February 24, 2019

وثار في أعقاب ذلك جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيه البعض عن المغزى من ذكر عام 1937، وتذكر البعض الآخر بهذه المناسبة نتائج لجنة بيل البريطانية عام 1937 التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى 3 أقاليم، أحدها يبقى تحت الانتداب البريطاني، وآخر يخصص لدولة يهودية، وقسم ثالث لدولة عربية يضم إليه جزء من شرق الأردن.

مُلفت للنظر ان الملك سلمان ذكر فلسطين بحدود ١٩٣٧ في كلمته اثناء القمة العربية الأوروبية الاولى في شرم الشيخ. ولا اعتقد انها أتت سهوا منه — Yousef Al-Kabra (@ysf_kab) February 24, 2019

الملك سلمان أخطأ في قراءة الرقم، والدليل سببان:

1- تحاور الشخصين الجالسين خلف الملك سلمان لأنهما كانا يتتبعان نص مداخلته من الورق.

2- ذكر الملك سلمان ( وعاصمتها القدس الشرقية ) وهذه ليست الحال في 1937

3- طبقاً لمبادرة السلام العربية أي حدود 1967 — إلى الأمام (@AmmaniH) February 25, 2019

إلا أن وكالة الأنباء الرسمية السعودية حسمت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها، حيث نشرت نص كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة شرم الشيخ على الشكل التالي:

أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: واس + RT