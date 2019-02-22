مصدر: خلل في المرحلة الثالثة للصاروخ الحامل للقمر الصناعي المصري ووحدة فريغات تنقذ الموقف

شكلت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس لجنة عاجلة لمعرفة أسباب حالة الطوارئ خلال المرحلة الثالثة من مركبة إطلاق "سويوز 2.1 ب" عند إطلاق القمر الصناعي المصري إيجيبت سات-إية.

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وأوضحت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر، أنه في يوم أمس 21 فبراير بعد إطلاق الصاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية، حدث خلل خلال المرحلة الثالثة من الانفصال، ولكن وحدة الدعم فريغات الموجودة لأول مرة مع القمر الصناعي EgyptSat-A، تمكنت من تصحيح مساره بفضل احتياطيات الوقود ونظام التحكم الذكي.

وأشار المصدر إلى أن القمر المصري وصل إلى مداره بسرعة كبيرة بفضل وحدة التعجيل، ولكن وكالة الفضاء الروسية شكلت لجنة لمعرفة أسباب الخلل في المرحلة الثالثة حيث ينطلق بنفس الطريقة عدة صواريخ منها، وقال المصدر "تم تشكيل لجنة. سويوز 2.1 ب، وسويوز-إس تي.بي، وسويوز 2.1 في.

وفي وقت سابق ، ذكرت روس كوسموس على موقعها في شبكة الإنترنت، أن القمر الصناعي Egyptsat-A قد تم إطلاقه بنجاح في مداره، وتمت إدارته من قبل أخصائيين روس في مركز التحكم التابع للبعثة المصرية، وتم إطلاق برنامج اختبار الطيران الخاص بالقمر الصناعي، الذي سيتم نقله بالكامل تحت سيطرة الجانب المصري.

المصدر: نوفوستي